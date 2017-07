Libertadores: times brasileiros estreiam nas oitavas de final

Após mais de um mês de espera, quatro times brasileiros estrearão nesta quarta-feira nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Atlético-PR e Santos se enfrentarão no Paraná, enquanto Palmeiras e Atlético-MG viajaram para jogar fora de casa contra adversários estrangeiros.

A primeira partida da noite será entre Atlético-PR e Santos. As duas equipes entram em campo às 19h15 (de Brasília), no Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR). O jogo não acontecerá na Arena da Baixada pois o local receberá nesta semana a fase final da Liga Mundial de vôlei. Os times já se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, na capital paranaense, e o clube paulista venceu por 2 a 0.

Às 21h45, será a vez do Palmeiras estrear nas oitavas de final. O clube paulista enfrentará o equatoriano Barcelona no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

No mesmo horário, o Atlético-MG disputará o jogo de ida contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. A primeira partida entre as equipes acontecerá no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL).