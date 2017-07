Libertadores: Santos vence com golaço e falha de goleiro

Com um belo gol de Kayke e a colaboração do goleiro adversário em outro lance, o Santos venceu o Atlético-PR na noite desta quarta-feira por 3 a 2 em Curitiba (PR), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O time paranaense saiu na frente no Estádio Vila Capanema (a Arena da Baixada foi cedida para a disputa da fase final da Liga Mundial de vôlei) com um gol de Nikão aos sete minutos do primeiro tempo, mas levou a virada.

Kayke empatou para o Santos aos 26 minutos, em finalização após passe de Lucas Lima. A virada aconteceria aos 11 do segundo tempo, com Bruno Henrique. O jogador santista aproveitou uma falha do goleiro Weverton, que deixou a bola escapar em uma defesa relativamente fácil.

O Santos ampliou o placar para 3 a 1 com um golaço de calcanhar, novamente com Kayke, aos 23 minutos. Mas o Atlético-PR diminuiria a desvantagem aos 27, com Ederson.

Com o resultado, o time paulista ficou próximo da classificação para as quartas de final. No jogo de volta, no dia 10 de agosto, na Vila Belmiro, o Santos poderá perder por 1 a 0, ou 2 a 1, que avançará de fase.