Libertadores: Santos sofre em Lima e consegue empate na estreia

O Santos sofreu bastante em sua estreia na Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira, mas conseguiu evitar a derrota diante do Sporting Cristal, em Lima, no Peru. Vivendo um momento ruim no Campeonato Paulista, em que está fora da zona de classificação para as quartas de final, o time santista empatou por 1 a 1 com os peruanos, vice-campeões do torneio em 1997.

Uma falha da defesa do Santos em uma cobrança de falta do Sporting Cristal resultou no gol de cabeça de Cazulo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Confusa e sem objetividade, a equipe brasileira não era capaz de incomodar a defesa peruana.

Na segunda etapa, o Santos conseguiu jogar melhor e passou a encontrar espaços na retaguarda adversária. Depois de um belo passe de Lucas Lima, o volante Thiago Maia se viu livre na área do Sporting Cristal para marcar o gol de empate. No finzinho do jogo, o goleiro Vladimir evitou a derrota com uma linda defesa em cabeçada de Ortiz.