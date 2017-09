Libertadores: River massacra Wilstermann por 8 a 0 e chega à semi

Jogando no Monumental de Núñez, nesta quinta-feira, o River Plate tinha a dura missão de reverter a derrota sofrida na Bolívia para o Jorge Wilstermann, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Na altitude, o time argentino perdeu por 3 a 0, mas em casa massacrou os bolivianos com uma goleada de 8 a 0, com cinco gols do atacante Ignacio Scocco.

O time do River Plate partiu para cima desde o começo da partida. Após um contra-ataque, Scocco pegou a bola nas costas da defesa, driblou o goleiro e marcou o primeiro. Com 13 minutos, ainda pressionando o time boliviano, o River chegou ao segundo gol, novamente com Scocco, após falha do goleiro Olivares.

A defesa do Wilstermann seguia confusa e o goleiro continuou falhando. Aos 19, novamente Scocco tentou cruzar a bola para a área, mas ela passou por toda a defesa e por Olivares, que não pulou e viu a bola morrer no fundo da rede. Aos 36 foi a vez de Enzo Pérez receber nas costas da defesa e marcar na saída do goleiro, o quarto gol.

No primeiro minuto da segunda etapa, o River continuou pressionando e entrou tabelando na área do Jorge Wilstermann, até Scocco, marcar o quinto. Aos sete, Ignacio Fernández recebeu na entrada da área e fez o sexto. Aos 12, após escanteio, o goleiro Olivares voltou a falhar e Scocco marcou seu quinto no jogo, o sétimo do time argentino. O oitavo veio aos 21, em contra-ataque rápido, Enzo Pérez saiu do campo de defesa com a bola, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Com a vitória, a Argentina garante um representante na final da Libertadores. O adversário do River na semifinal será definido no duelo entre Lanús e San Lorenzo, ainda nesta quinta-feira.