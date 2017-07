Libertadores: Palmeiras sofre gol nos acréscimos

Com um gol sofrido aos 46 minutos do segundo tempo, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Barcelona na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Jonatan Álvez foi o responsável pela derrota da equipe paulista no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU).

O clube paulista jogou abalado pela notícia do afogamento do filho do meia Guerra, horas antes do jogo. O venezuelano seria titular no Equador, mas voltou às pressas para o Brasil para acompanhar os desdobramentos do acidente. Em seu lugar, o técnico Cuca escalou Zé Roberto.

Em campo, as duas equipes não mostraram inspiração no ataque, com lances de pouco perigo de gol. Quando o jogo parecia que terminaria empatado, Álvez conseguiu vencer Fernando Prass nos acréscimos. O chute do jogador do Barcelona, de fora da área, não foi tão forte. Mas um desvio na defesa atrapalhou o goleiro.

Agora, o Palmeiras terá a obrigação de vencer por dois gols de diferença para se classificar para as quartas de final. O jogo de volta acontecerá no dia 9 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo. O time equatoriano avançará de fase com um empate, ou até mesmo se perder por um gol de diferença, desde que marque pelo menos um.