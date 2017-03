Libertadores: Palmeiras já vendeu 33.000 ingressos

O primeiro jogo do Palmeiras em São Paulo na Taça Libertadores da América terá casa cheia. O clube já vendeu 33.000 ingressos para a partida desta quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, conforme informação divulgada na tarde desta segunda-feira.

O Palmeiras espera bater o recorde de público do Allianz Parque em jogos da Libertadores. No ano passado, a partida contra o Rosário Central, da Argentina, teve público de 36.100 pessoas. Como ainda há entradas disponíveis para todos os setores, as chances de recorde são boas.

O campeão brasileiro estreou na Libertadores na última quarta-feira com um empate por 1 a 1 com o Atlético Tucumán, na Argentina. No sábado, o Palmeiras ganhou o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, por 3 a 0.

Os preços dos ingressos:

Gol Norte – R$ 90 (meia-entrada a R$ 45)

Gol Sul – R$ 140 (R$ 70)

Central Leste – R$ 160 (R$ 80)

Central Oeste – R$ 200 (R$ 100)

Superior Norte e Sul – R$ 110 (R$ 55)

Superior Leste e Oeste – R$ 130 (R$ 65)