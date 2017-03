Libertadores: Palmeiras empata na Argentina com jogador a menos

O Palmeiras passou por maus bocados em sua primeira partida na Taça Libertadores da América, mas conseguiu um ponto diante do Atlético Tucumán, na Argentina, nesta quarta-feira. O campeão brasileiro teve um jogador expulso e saiu atrás no placar, mas ainda assim conseguiu terminar o jogo com um empate por 1 a 1.

Em um estádio acanhado e lotado pela torcida da equipe de San Miguel de Tucumán, o Palmeiras se viu em situação difícil quando o zagueiro Victor Hugo foi expulso por acúmulo de cartões amarelos. Pouco depois, Zampedri marcou para o Atlético. O time paulista sofria demais até que, aos 39 minutos, Thiago Santos ajeitou de cabeça um cruzamento de Dudu para Keno empatar o jogo.

Depois do intervalo, mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu controlar melhor a partida e foi pouco ameaçado. E quase conseguiu vencer o confronto, o que só não aconteceu porque o atacante colombiano Borja, sua principal contratação para a disputa da Libertadores, desperdiçou uma grande oportunidade de gol.