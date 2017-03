Libertadores: Palmeiras conta com gols de Borja em sua estreia

O campeão brasileiro Palmeiras disputará nesta quarta-feira, às 21h45, sua primeira partida na Copa Libertadores da América de 2017 contra o surpreendente Atlético Tucumán, em Tucumán (Argentina), contando com os serviços de uma das grandes sensações da última edição do torneio. O atacante colombiano Miguel Borja, campeão em 2016 com o Atlético Nacional, marcou gols nos últimos jogos da equipe no Campeonato Paulista e tem boas chances de ser titular nesta quarta.

O técnico Eduardo Baptista fez mistério e não revelou a escalação, mas deve aproveitar a boa fase do colombiano de 24 anos. Borja foi um dos heróis do título do clube colombiano no ano passado, com gols nos dois duelos contra o São Paulo, na semifinal, e mais o tento do título, na final contra o Independiente del Valle, do Equador.

A 17ª participação do Palmeiras na Libertadores começará com três desfalques. O zagueiro colombiano Yerri Mina está suspenso, e estão machucados o também zagueiro Thiago Martins, o volante Tchê Tchê e o meia Moisés.

O Atlético Tucumán, que participa da competição pela primeira vez, vem fazendo uma campanha épica e ganhou as manchetes do mundo todo por um fato inusitado: após sofrer imprevistos no aeroporto, chegou atrasado e teve de jogar com camisas da seleção argentina na fase preliminar, diante do El Nacional. Depois, com as camisas corretas, ainda eliminou o Júnior Barranquilla na segunda fase. Todos os ingressos para a partida foram vendidos.