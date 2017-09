Libertadores: Lanús surpreende San Lorenzo e chega à semifinal

Não foi apenas o River Plate que conseguiu uma improvável virada para chegar à semifinal da Copa Libertadores. Em duelo argentino, o Lanús surpreendeu o San Lorenzo na noite desta quinta-feira ao devolver o resultado de 2 a 0 do jogo de ida. A classificação veio nos pênaltis, com atuação espetacular do goleiro Esteban Andrada, que defendeu duas cobranças.

Esta é a primeira vez que o Lanús, campeão da Sul-Americana de 2013 diante da Ponte Preta, chega às semifinais da Libertadores, e agora terá pela frente justamente o vizinho River Plate, que passou pelo Jorge Wilstermann com um histórico 8 a 0 nesta quinta. Na outra semifinal, o Grêmio terá pela frente o Barcelona, do Equador, que eliminou o Santos.

Nesta quinta, o Lanús pressionou o San Lorenzo desde o primeiro minuto e saiu na frente logo no início com um de seus maiores ídolos, o veterano atacante José Sand, de 37 anos. O gol aumentou o barulho da torcida e embalou ainda mais o Lanús, que chegou ao segundo pouco depois. Após cobrança de escanteio da direita, Nicolás Pasquini se antecipou e cabeceou bem para fazer o 2 a 0.

Com o confronto igualado, o Lanús diminuiu o ritmo e chegou a levar pressão do time do coração do Papa Francisco nos minutos finais, mas conseguiu levar a decisão para a disputa de pênaltis. Belluschi, Rodríguez e Botta converteram para o San Lorenzo, mas Caruzzo e Blandi pararam no goleiro Andrada. Já o Lanús acertou todas, com Alejandro Silva, Pasquini, Braghieri e Acosta, e celebrou a classificação inédita.