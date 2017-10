Libertadores: Grêmio massacra Barcelona e fica perto de final

O Grêmio começou muito bem as semifinais da Libertadores. Jogando em Guayaquil contra o Barcelona, que já havia eliminado Palmeiras e Santos do torneio, venceu por 3 a 0, com dois gols do atacante Luan e grande atuação do goleiro Marcelo Grohe.

O time brasileiro começou com um futebol muito diferente do apresentado nas últimas partidas do campeonato nacional, com muita qualidade. Logo aos sete minutos, Luan abriu o placar após cruzamento de Cortez na área. Aos 20 minutos, Edílson, em cobrança de falta, ampliou para os visitantes.

Atrás no placar, o time equatoriano pressionou os brasileiros. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, teve uma grande chance com Díaz, na pequena área, que tentou finalizar de calcanhar, mas parou em Marcelo Grohe. Aos dois minutos Ariel Nahuelpán finalizou na pequena área e o goleiro gremista fez grande defesa.

Semifinal de la Copa Libertadores. Marcelo Grohe, portero de Gremio, hace esto… pic.twitter.com/Y9NSLycw7Y — Sergio Santomé (@Sergio_Santome) October 26, 2017

Aos cinco minutos, o time brasileiro aproveitou contra-ataque e marcou o terceiro. Edílson chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, dentro da área, onde Luan dominou, chutou e comemorou.

Com o triunfo, o time brasileiro abre grande vantagem para o jogo da volta, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira. O time pode até perder por dois gols de diferença que garante vaga na fina da Libertadores.