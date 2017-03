Libertadores: Grêmio começa com vitória sobre venezuelano Zamora

O Grêmio conseguiu o que queria na Venezuela: estrear na Taça Libertadores da América com uma vitória. A equipe gaúcha suportou a pressão inicial do Zamora e fez valer sua maior qualidade para sair de campo com um triunfo por 2 a 0. O time da casa continua sem marcar pontos contra times brasileiros na competição. Agora são cinco derrotas em cinco jogos.

Os primeiros minutos de jogo foram muito complicados para o Grêmio. A equipe venezuelana estava empolgada e foi a campo com o objetivo de marcar um gol rapidamente. E quase conseguiu, mas as oportunidades que criou foram desperdiçadas. Aos poucos, os gaúchos foram ganhando confiança e tomando conta do jogo, até que o veterano lateral-direito Léo Moura abriu o placar já nos acréscimos.

Logo no início da etapa final o Grêmio decidiu a partida. Luan cobrou com eficiência um pênalti sofrido por Ramiro e esse gol foi um golpe duro demais para o Zamora, que teve algumas chances para diminuir a desvantagem, mas falhou nas finalizações.