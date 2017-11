Libertadores: em busca do tri, Grêmio abre decisão contra o Lanús

Com força total e empurrado por sua torcida, o Grêmio inicia a busca pelo tricampeonato da Copa Libertadores contra o Lanús nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), em Porto Alegre. O time argentino eliminou grandes clubes do continente, como os compatriotas San Lorenzo e River Plate, e chega pela primeira vez à final do torneio.

Campeão em 1983 e 1995, além de vice em 1984 e 2007, o Grêmio não deve ter surpresas. O técnico Renato Gaúcho deve escalar Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios .Michel e Everton devem ser opções para o decorrer da partida. Kannemann e Edílson estão pendurados e precisam evitar cartões para estarem na finalíssima em Buenos Aires

A final foi apimentada pela revelação de casos de “espionagem” do Grêmio ao longo da temporada, inclusive utilizando drones. Na véspera do jogo, Renato Gaúcho admitiu que o homem flagrado em reportagem da ESPN Brasil trabalhava para o clube gaúcho e defendeu a prática. “O mundo é dos espertos”, disse o ex-jogador, um dos destaques do primeiro do título do Grêmio no torneio, em 1983.

Renato Gaúcho ressaltou que seu time está prevenido contra a “catimba” argentina. E para evitar nervosismo antes do jogo, o Grêmio convidou o humorista gaúcho Paulinho Mixaria para fazer um show no hotel da equipe.

Lanús em busca de glória inédita

O Lanús, que chegou ao Brasil na segunda-feira, tem um dos artilheiros do campeonato, o veterano José Sand (fez oito gols, um a mais que o gremista Luan) e chega confiante após uma histórica virada sobre o River Plate na semifinal. O técnico Jorge Almirón poupou jogadores no Campeonato Argentino, e teve tempo suficiente para se preparar para a final e recuperar todos os jogadores lesionados.

O time argentino deve ir a campo com Andrada, Gómez, Guerreño, Braghieri e Velázquez; Martínez, Marcone e Pasquini; Silva, Sand e Acosta. A Prefeitura de Lanús, na província de Buenos Aires, instalará telões em uma praça perto da principal estação ferroviária da cidade e próximo ao Estádio Nestór Díaz Pérez, palco do jogo de volta, para que os torcedores possam acompanhar o jogo.