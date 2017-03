Libertadores: Brasileiros podem igualar duelo contra argentinos

Nesta quarta, três jogos entre clubes brasileiros acontecem contra clubes argentinos pela Copa Libertadores, no duelo mais comum na história do torneio. Se os três brasileiros vencerem, eles poderão igualar os argentinos em desempenho.

Caso Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras vençam Godoy Cruz, San Lorenzo e Atlético Tucumán, respectivamente, os brasileiros empatarão em número de vitórias com os argentinos na história. Até aqui, contando todos os jogos de Libertadores, incluindo o Campeonato Sul-americano de 1948, que a Conmebol reconhece como primeira Libertadores, são 190 partidas entre brasileiros e argentinos no torneio, com 76 vitórias argentinas, 73 brasileiras e 41 empates.

O brasileiros levam vantagem no número de gols marcados, mas só. São 247 gols brasileiros contra 236 argentinos. Mas quando medimos o duelo em mata-matas, os argentinos levam grande vantagem. Em 49 duelos mata-matas disputados até hoje, os argentinos se deram melhor em 28, enquanto os brasileiros levam vantagem em 21.

Dos clubes brasileiros, apenas o São Paulo, Atlético-MG e Internacional têm vantagem em duelos mata-mata e número de vitórias. Palmeiras, Flamengo e Goiás também levam vantagem em número de vitórias, mas não em mata-matas.