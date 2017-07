Libertadores: Botafogo vence mais um campeão continental

O Botafogo vem mostrando na atual edição da Copa Libertadores da América que não está se intimidando em partidas contra adversários com mais tradição na América do Sul. Na noite desta quinta-feira, o clube carioca venceu o quinto campeão diferente do torneio.

Desta vez, quem perdeu para o time de General Severiano foi o Nacional do Uruguai, tricampeão do torneio, que foi superado por 1 a 0 em Montevidéu, no Estádio Gran Parque Central. O jogo foi válido pela ida das oitavas de final.

Na segunda rodada da Libertadores, o Botafogo eliminou o Colo Colo (CHI), que venceu a Libertadores em 1991. Na etapa seguinte, foi a vez de derrotar o Olimpia (PAR), tricampeão do torneio. Por fim, na fase de grupos, o clube do Rio de Janeiro deixou para trás o atual vencedor, o Atlético Nacional (COL), assim como o Estudiantes (ARG), tetracampeão continental.

Nesta quinta-feira, o time brasileiro venceu com gol de João Paulo, marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar bola rebatida na defesa e tocar na saída do goleiro Esteban Conde.

Com o resultado, o Botafogo precisará apenas de um empate no jogo de volta, no dia 10 de agosto, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para se classificar para as quartas de final.