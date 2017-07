Libertadores: Botafogo disputa oitavas de final após 21 anos

Os torcedores mais jovens do Botafogo verão um jogo inédito na noite desta quinta-feira. O clube carioca disputará uma partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América após 21 anos de ausência na fase eliminatória da competição. Às 21h45 (de Brasília), o time treinado por Jair Ventura enfrentará o Nacional no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU).

A última vez em que o Botafogo esteve entre os 16 melhores times do torneio sul-americano foi em 1996. Nas oitavas de final daquele ano, o clube do Rio de Janeiro enfrentou o Grêmio e foi eliminado. Depois, a única ocasião em que o time de General Severiano participou da Copa Libertadores da América foi em 2014, mas não conseguiu passar pela fase de grupos.

A partida de volta entre Botafogo e Nacional acontecerá no dia 10 de agosto, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O clube carioca tem a vantagem de disputar a partida de volta em casa por ser um dos oito times que ficaram na primeira posição em seus respectivos grupos na fase anterior.