Libertadores: Barcelona vence na Vila e elimina o Santos

Mesmo jogando na Vila Belmiro, o Santos foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 e deu adeus à disputa da Libertadores, na fase quartas de final, após empate por 1 a 1 no Equador.

Precisando de pelo menos um gol, o Barcelona buscou mais o resultado no primeiro tempo, pressionando o Santos, mas sem marcar. Na segunda etapa, no entanto, o time visitante foi competente e abriu o placar aos 22 minutos. Castillo cruzou da esquerda na cabeça de Jonatan Álvez, que sozinho, na pequena área, marcou. No comemoração, jogador tirou a camisa e recebeu cartão amarelo.

Aos 24, Álvez foi novamente protagonista ao dar um tapa no rosto de Alison e receber o cartão vermelho direto. Com um a mais e precisando do resultado, o Santos pressionou o adversário até o fim, mas sem sucesso. O jogo ficou nervoso e aos 43, Bruno Henrique, do lado santistas, e Gabriel Marques, do lado equatoriano, foram expulsos de forma direta após confusão.

Agora, na semifinal, o Barcelona enfrenta o Grêmio. Já o Santos ainda tem a disputa do Campeonato Brasileiro.