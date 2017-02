Libertadores: Atlético-PR e Botafogo terão adversários ‘inéditos’

Atlético-PR e Botafogo terão adversários inéditos na fase de grupos da Libertadores. Tirando um caso para cada lado, os clubes enfrentaram, cada um, dois adversários inéditos em jogos oficiais neste ano, no torneio.

O Furacão terá um adversário constante, o Flamengo. Obviamente por serem do mesmo país e estarem constantemente na primeira divisão, os clubes sempre se enfrentam. Em competições sul-americanas, no entanto, são apenas dois jogos, pela Copa Sul-americana, com duas vitórias para o Flamengo. Em torneios nacionais, no entanto, o Furacão leva vantagem.

Já San Lorenzo-ARG e Universidad Católica-CHI, times tradicionais da América do Sul, nunca enfrentaram o Atlético-PR em jogos oficiais.

O Botafogo, por sua vez, caiu em um grupo complicado, com o atual campeão do torneio, o Atlético Nacional-COL, mas também só enfrentou uma das equipes em jogos oficiais. E não foi o time colombiano.

O Botafogo teve apenas dois jogos contra o Estudiantes-ARG, em jogos pela Copa Sul-americana na qual o time carioca acabou eliminado. O outro time da chave, Barcelona-EQU, também nunca enfrentou o time do Rio.

Veja os desempenhos de Atlético-PR e Botafogo contra times que enfrentarão na fase de grupos da Copa Libertadores:

Atlético-PR

San Lorenzo-ARG – Nunca se enfrentaram em jogo oficial

Universidad Católica-CHI – Nunca se enfrentaram em jogo oficial

Flamengo – 2 jogos, 2 derrotas (Em jogos internacionais, ambas pela Copa Sul-americana) – Nunca se enfrentaram na Libertadores

Em jogos oficiais no Brasil, são 46 jogos, com 19 vitórias do Atlético-PR, 15 do Flamengo e 12 empates, com 62 gols para o Atlético-PR e 51 do Flamengo.

Botafogo

Atlético Nacional-COL – Nunca se enfrentaram em jogo oficial

Estudiantes-ARG – 2 jogos, 1 empate e 1 derrota (Em jogosinternacionais, ambas pela Copa Sul-americana) – Nunca se enfrentaram na Libertadores

Barcelona-EQU – Nunca se enfrentaram em jogo oficial