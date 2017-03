Libertadores: Atlético-PR cede empate no fim em Curitiba

O Atlético-PR estreou mal na fase de grupos da Taça Libertadores da América, na noite desta terça-feira. Em Curitiba, a equipe paranaense vencia a Universidad Católica, do Chile, por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas fraquejou nos instantes finais da partida e acabou empatando com os chilenos por 2 a 2.

O início do Atlético foi muito bom, e o time abriu o placar logo aos quatro minutos, com um gol do argentino Lucho González. Apesar de a Universidad Católica ter equilibrado a disputa, a equipe da casa controlou o jogo e marcou o segundo aos 30 da etapa final, com um belo chute de fora da área de Nikão. A partida parecia decidida, mas Llanos, aos 40, e Noir, aos 42, marcaram para os visitantes.

“A Libertadores é assim mesmo, se você se distrai acaba pagando caro. Foi o que aconteceu”, afirmou Lucho González.

O próximo adversário do Atlético no Grupo 4 da Libertadores será o San Lorenzo, da Argentina, na próxima quarta-feira, em Buenos Aires. A chave tem também o Flamengo, que nesta quarta joga contra os argentinos.