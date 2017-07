Libertadores: Atlético-MG perde na altitude boliviana

Na altitude de cerca de 2.500m da cidade de Cochabamba, o Atlético-MG perdeu na noite desta quarta-feira para o Jorge Wilstermann por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com um gol de Gilbert Álvarez no primeiro tempo, o time boliviano saiu na frente por uma vaga na próxima fase.

Álvarez fez o único gol da partida aos 40 minutos. Ele aproveitou uma bola rebatida pela defesa mineira para marcar de bicicleta. O clube mineiro, por sua vez, não conseguiu reagir e pouco ameaçou o goleiro Raúl Olivares.

A partida de volta acontecerá no dia 9 de agosto, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O Atlético-MG precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar para as quartas de final. O Jorge Wilstermann avançará com um empate ou derrota simples, desde que marque pelo menos um gol.