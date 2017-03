Libertadores: Atlético-MG começa com um empate na Argentina

O Atlético-MG conseguiu um empate na Argentina em sua estreia na Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira. Na cidade de Mendoza, o time mineiro teve de superar um começo ruim para obter o resultado de 1 a 1 diante do Godoy Cruz, time que, ao menos aparentemente, é seu adversário mais difícil na fase de grupos.

Os problemas para o Atlético começaram cedo em Mendoza. Logo com um minuto de jogo, Javier Correa recebeu um lançamento de Giménez e abriu o placar. Jogando mal, a equipe alvinegra escapou por pouco de ir para o intervalo com uma derrota ainda maior, já que o atacante Garro desperdiçou uma excelente oportunidade de gol.

Na segunda etapa, o Atlético mudou a história do jogo logo aos cinco minutos, quando Fred transformou em gol um pênalti sofrido por Elias. O empate abalou o Godoy Cruz, que não conseguiu mais incomodar a defesa mineira. A expulsão de Ortiz, perto do fim da partida, acabou de vez com as ambições dos argentinos.