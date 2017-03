Libertadores: As maiores goleadas do Flamengo no torneio

Nunca, na história da Copa Libertadores, o Flamengo iniciou o torneio com uma vitória tão boa (a melhor fora em 1984, com goleada de 4 x 1 sobre o Santos, no Maracanã). Mas, além de ter sido a melhor estreia da história do time carioca, o 4 x 0 sobre o San Lorenzo, da Argentina, no Maracanã, na noite de quarta-feira, foi também uma das maiores vitórias do Flamengo no torneio.

PLACAR traz as maiores goleadas do Flamengo na Libertadores

1° – 07/04/1993 – Flamengo 8 x 2 Minervén (Venezuela) (Oitavas de final)

2° – 22/04/1983 – Flamengo 7 x 1 Blooming (Bolívia) (Fase de grupos)

3° – 20/04/1984 – Santos 0 x 5 Flamengo (Fase de grupos)

3° – 24/04/1991 – Flamengo 5 x 0 Deportivo Táchira (Venezuela) (Oitavas de final)

5° – 02/04/1991 – Flamengo 4 x 0 Nacional (Uruguai) (Fase de grupos)

5° – 08/03/2017 – Flamengo 4 x 0 San Lorenzo (Argentina) (fase de grupos)