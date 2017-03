Libertadores: 88% de brasileiros que estreiam com vitória avançam

Estrear com vitória na fase de grupos é um bom sinal para os clubes brasileiros. Na história da Copa Libertadores, aqueles que começam a competição com vitória avançaram de fase em 88% das vezes. Em apenas oito casos em toda história, o time que venceu não passou.

Foram 67 clubes brasileiros que iniciaram a fase de grupos (ou seja, excluindo as edições que iniciavam com mata-mata e a pré-Libertadores) com vitória. Dessas, 59 chegaram ao mata-mata.

Boa parte das equipes que ficaram de fora são de um tempo em que apenas o primeiro colocado de cada grupo avançava de fase, como em 1971, 1973, 1979 e 1987. A outra metade veio em um período de mais vagas, com mais facilidade. O Grêmio, em 1990, por exemplo, ficou em último de seu grupo de quatro, sendo que três se classificavam. Outro exemplo, Juventude e Atlético-PR, em 2000 e 2014, foram terceiros de seus grupos, que classificavam dois dos quatro times participantes. O Botafogo, em 2014, por sua vez, ficou em último na chave.

A notícia pode ser boa para a Chapecoense, que estreou na competição vencendo o Zulia, da Venezuela, por 2 x 1. Neste século, apenas duas equipes brasileiras que estrearam com vitória na fase de grupos não avançaram. Foram justamente Atlético-PR e Botafogo, que vinham da pré-Libertadores naquele ano e acabaram perdendo suas vagas na última rodada da fase de grupos. Neste ano, os times voltaram a passar pela pré-Libertadores e estão na fase de grupos.

Os outros brasileiros eliminados na fase de grupos neste século iniciaram suas campanhas com empates (Paulista-2006, Flamengo-2012 e Palmeiras-2016) ou derrotas (Atlético-PR-2002, Flamengo-2002, Coritiba-2004, Santo André-2005, Internacional-2007 e Flamengo-2014).

Clubes brasileiros que estrearam com vitória e avançaram para a fase mata-mata

1962

Santos – 11/2 – Municipal (Bolívia) 3 x 4 Santos

1963

Botafogo – 30/6 – Alianza Lima 0 x 1 Botafogo

1965

Santos – 13/2 – Universidad de Chile 1 x 5 Santos

1967

Cruzeiro – 19/2 – Deportivo Galicia 0 x 1 Cruzeiro

1968

Palmeiras – 21/1 – Náutico 1 x 3 Palmeiras

1974

São Paulo – 30/3 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

1975

Cruzeiro – 23/2 – Cruzeiro 3 x 2 Vasco

1976

Cruzeiro – 7/3 – Cruzeiro 5 x 4 Internacional

1979

Guarani – 28/2 – Alianza Lima 0 x 3 Guarani

1984

Flamengo – 11/2 – Flamengo 4 x 1 Santos

1988

Guarani – 2/7 – Sport 0 x 1 Guarani

1989

Bahia – 21/2 – Internacional 1 x 2 Bahia

1992

Criciúma – 6/3 – Criciúma 3 x 0 São Paulo

1994

Palmeiras – 2/3 – Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

1995

Palmeiras – 21/2 – Palmeiras 3 x 2 Grêmio

1996

Corinthians – 13/3 – Corinthians 3 x 0 Botafogo

1997

Grêmio – 19/2 – Cruzeiro 1 x 2 Grêmio

1998

Grêmio – 4/3 – Grêmio 1 x 0 Vasco

1999

Palmeiras – 27/2 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians

2000

Palmeiras – 15/2 – Palmeiras 4 x 0 The Strongest

Atlético-PR – 16/2 – Alianza Lima 0 x 3 Atlético-PR

Atlético-MG – 17/2 – Atlético-MG 1 x 0 Bolívar

2001

Palmeiras – 8/3 – Palmeiras 2 x 1 Universidad de Chile

Cruzeiro – 13/3 – Sporting Cristal 0 x 1 Cruzeiro

Vasco – 14/3 – América de Cali 0 x 3 Vasco

2002

Grêmio – 7/2 – Oriente Petrolero 2 x 4 Grêmio

2003

Grêmio – 4/2 – Grêmio 3 x 2 UNAM Pumas

Santos – 5/2 – América de Cali 1 x 5 Santos

Corinthians – 5/2 – Corinthians 1 x 0 Cruz Azul

Paysandu – 13/2 – Sporting Cristal 0 x 2 Paysandu

2004

Cruzeiro – 4/2 – Cruzeiro 3 x 1 Caracas

São Caetano – 5/2 – São Caetano 4 x 2 The Strongest

Santos – 5/2 – Jorge Wilstermann 2 x 3 Santos

São Paulo – 11/2 – Allianz Lima 1 x 2 São Paulo

2006

Goiás – 14/2 – Unión Española 0 x 2 Goiás

Corinthians – 15/2 – Deportivo Cali 0 x 1 Corinthians

São Paulo – 1/3 – Caracas 1 x 2 São Paulo

2007

Grêmio – 15/2 – Cerro Porteño 0 x 1 Grêmio

Paraná – 15/2 – Maracaibo 2 x 4 Paraná

Santos – 21/2 – Deportivo Pasto 0 x 1 Santos

2008

Cruzeiro – 13/2 – Cruzeiro 3 x 0 Real Potosí

2009

Sport – 18/2 – Colo-Colo 1 x 2 Sport

Cruzeiro – 19/2 – Cruzeiro 3 x 0 Estudiantes

2010

São Paulo – 10/2 – São Paulo 2 x 0 Monterrey

Internacional – 23/2 – Internacional 2 x 1 Emelec

Corinthians – 24/2 – Corinthians 2 x 1 Racing (Uruguai)

Flamengo – 24/2 – Flamengo 2 x 0 Universidad Católica

2011

Cruzeiro – 16/2 – Cruzeiro 5 x 0 Estudiantes

Grêmio – 17/2 – Grêmio 3 x 0 Oriente Petrolero

2012

Fluminense – 7/2 – Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí

Internacional – 9/2 – Internacional 2 x 0 Juan Aurich

2013

Atlético-MG – 13/2 – Atlético-MG 2 x 1 São Paulo

Fluminense – 13/2 – Caracas 0 x 1 Fluminense

Palmeiras – 14/2 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

2014

Atlético-MG – 11/2 – Zamora 0 x 1 Atlético-MG

Grêmio – 13/2 – Nacional (Uruguai) 0 x 1 Grêmio

2015

Corinthians – 18/2 – Corinthians 2 x 0 São Paulo

2016

Atlético-MG – 17/2 – Melgar 1 x 2 Atlético-MG

Corinthians – 17/2 – Cobresal 0 x 1 Corinthians

Clubes brasileiros que estrearam com vitória e não avançaram para a fase mata-mata

1971

Fluminense – 29/1 – Palmeiras 0 x 2 Fluminense

1973

Palmeiras – 17/2 – Palmeiras 3 x 2 Botafogo

1979

Palmeiras – 10/3 – Alianza Lima 2 x 4 Palmeiras

1987

Guarani – 27/3 – Guarani 3 x 1 São Paulo

1990

Grêmio – 14/3 – Grêmio 2 x 0 Vasco

2000

Juventude – 16/2 – Juventude 1 x 0 El Nacional

2014

Botafogo – 11/2 – Botafogo 2 x 0 San Lorenzo

Atlético-PR – 13/2 – Atlético-PR 1 x 0 The Strongest