Libertadores: 5 times podem tirar a melhor campanha do Atlético

No último dia da fase de grupos da Copa Libertadores, três grupos definem seu futuro com cinco times podendo terminar com a melhor campanha, que dá direito a decidir em casa todos os duelos na fase mata-mata. O Atlético-MG, neste momento, tem a melhor campanha, com 13 pontos e 11 gols de saldo positivo.

Das equipes que jogam hoje, somente uma precisa de um resultado simples para superar a marca do clube mineiro. O River Plate, que recebe o Independiente Medellín, em Buenos Aires, também tem 13 pontos e saldo positivo de seis gols. Qualquer empate faz com que o clube supere o Atlético-MG e conquiste o primeiro lugar geral.

Para as outras quatro equipes, é necessário vencer por goleada e torcer por derrota do River Plate. A menor é a do Grêmio, líder do grupo 8, com 13 pontos e saldo de cinco positivo. Contra o Zamora, pior equipe nesta fase do torneio (não somou um ponto sequer), o time brasileiro, em sua Arena, teria que vencer por seis ou mais gols de diferença pelo primeiro lugar.

As outras três equipes, Barcelona (líder do grupo 1), Botafogo (segundo colocado do grupo 1) e Guaraní (segundo colocado do grupo 8), teriam de vencer por nove ou mais gols de diferença, além de torcer por tropeço dos rivais.