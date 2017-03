Libertadores 2017: a obsessão dos brasileiros em novo formato

A fase de grupos da Copa Libertadores 2017 terá início nesta semana em formato inédito e recorde de equipes brasileiras: Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos lutarão pela taça mais desejada do continente. Para tentar renovar a competição – sempre cercada de confusões, problemas de organização e escândalos de corrupção –, a Conmebol ampliou o torneio, que será disputado até novembro. O atual campeão Atlético Nacional, da Colômbia, perdeu seus principais destaques – Miguel Borja e Alejandro Guerra foram para o Palmeiras e Orlando Berrío está no Flamengo –, enquanto as equipes do Brasil entram reforçadas – o último campeão do país foi o Atlético-MG, em 2013. O campeão deste ano receberá 7,7 milhões de dólares (cerca 25 milhões de reais) caso tenha iniciado o torneio na fase de grupos. Se tiver avançado desde a pré-Libertadores, poderá receber até 27 milhões de reais. A seguir, saiba quais os Grupos da competição, quem são os craques em destaque, as estatísticas dos times brasileiros no torneio em 2017. E ainda teste seus conhecimentos sobre a Libertadores e saiba, no mapa interativo, a geolocalização dos estádios em que serão disputadas as partidas até novembro.

Os Grupos

A Libertadores teve início com 44 clubes, com duas fases prévias, e não apenas uma, como ocorria até a última edição. Botafogo e Atlético-PR deixaram para trás equipes tradicionais como Colo-Colo e Olimpia e avançaram à fase de grupos. As equipes estão novamente divididas em 8 chaves de quatro equipes e nem todos os brasileiros saíram satisfeitos do sorteio. Flamengo e Atlético-PR caíram no chamado “Grupo da Morte”, com outras equipes tradicionais do continente.

Os Craques

Grandes estrelas como Pelé, Zico e Neymar já conquistaram o título da Libertadores. Em 2017, algumas das equipes brasileiras apostam em atletas estrangeiros como craques da competição. Robinho e Diego, que em 2003 quase foram campeões com o Santos na decisão diante do Boca Juniors, terão nova chance de conquistar a América por outras equipes brasileiras. A seguir, os candidatos a craque da Libertadores (clique na imagem para saber mais sobre cada jogador):

Números

Das oito equipes brasileiras que participarão desta edição, já foram campeões Santos (1962, 1963 e 2011), Grêmio (1983 e 1995), Palmeiras (1999), Flamengo (1981) e Atlético-MG (2013). O Atlético-PR foi finalista em 2005, quando perdeu para o São Paulo, e o Botafogo chegou à semifinal em 1963 e 1973. A Chapecoense, declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016 após o desastre aéreo na Colômbia, jogará o torneio pela primeira vez. Abaixo, o retrospecto das equipes na competição.

Quiz

Em mais de 50 edições, ídolos e equipes inesquecíveis já brilharam na Copa Libertadores da América. Você sabe tudo sobre a competição mais importante do futebol sul-americano? Teste seus conhecimentos.

Os estádios

A história da Libertadores foi contada em alguns estádios históricos, como o La Bombonera, o Centenário de Montevidéu, o Maracanã, o Monumental de Núñez, o Morumbi. Esta temporada marcará a estreia da Arena Condá, em Chapecó, e o retorno do reformado Palestra Itália, onde o Palmeiras conquistou o título em 1999, hoje rebatizado de Allianz Parque. Navegue no mapa abaixo e conheça os estádios que receberão a Libertadores 2017.