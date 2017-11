Lev Yashin é homenageado no pôster oficial da Copa do Mundo

A três dias do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Fifa lançou nesta terça-feira o pôster oficial da competição em um evento realizado no metrô de Moscou. A imagem traz uma homenagem a Lev Yashin, um dos maiores goleiros da história do futebol russo e mundial.

Yashin disputou quatro Mundiais pela União Soviética – 1958, 1962, 1966 e 1970 – e se tornou o único goleiro da história a conquistar uma Bola de Ouro da Revista France Football, em 1963. Apelidado de Aranha Negra, por sempre utilizar roupas escuras, ele aparece no pôster com suas vestes tradicionais: camisa, shorts, meião, chuteiras, luvas e boina negras.

A obra é assinada por Igor Gurovich, um artista russo, e traz Yashin defendendo uma bola de futebol de sua época onde, a partir dos gomos, destaca-se o mapa da Rússia. Trata-se de uma inspiração do Pós-Construtivismo soviético, segundo revelou Gurovich nesta terça-feira. A cerimônia de apresentação contou com a presença da viúva do jogador, Valentina, que autografou um pôster e o entregou ao atual goleiro da seleção russa, Igor Akinfeev, que é embaixador da competição.