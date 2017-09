Leonardo será técnico de Eto’o em clube turco

O ex-jogador brasileiro Leonardo, campeão do mundo com a seleção em 1994 e ex-diretor esportivo do Paris Saint-Gernain, voltará a trabalhar como treinador, em uma equipe menos prestigiosa: o Antalyaspor, da Turquia. O clube anunciou o acordo por duas temporadas nesta quinta-feira.

O clube da primeira divisão tem em seu elenco alguns jogadores renomados: o veterano camaronês Samuel Eto’o e os franceses Jeremy Menez e Samir Nasri, assim como o volante brasileiro Sandro. Leonardo substituirá Riza Calimbay, que foi demitido após um início ruim de temporada.

O Antalyaspor está em 13º lugar no campeonato turco (1 vitória, 3 empates, 2 derrotas) e está a 10 pontos do líder Galatasaray.

Carreira curta como treinador

Apesar da enorme vivência no mundo do futebol (atuou com sucesso em Brasil, Itália, França e Japão), Leonardo tem pouca experiência como treinador. Trabalhou por apenas duas temporadas nos dois rivais de Milão, o Milan, pelo qual brilhou como atleta, e o rival Inter, ambos sem grande sucesso.

Leonardo deixou a Inter em 2011, quando o PSG passou ao comando de investidores do Catar e o contratou como diretor esportivo. O brasileiro estava afastado do futebol desde que empurrou um árbitro ao final da temporada 2012-13, quando era diretor esportivo do PSG.

Apesar do gesto, o brasileiro deixou saudade entre os torcedores parisienses, depois que convenceu jogadores importantes, começando por Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, e talentos promissores como Marco Verratti ou Marquinhos, a jogar no clube da capital francesa.

(com agência AFP)