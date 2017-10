Lazio é punida por cantos racistas de seus torcedores

Um setor do Estádio Olímpico de Roma, conhecido como Curva Nord – que é ocupado por torcedores organizados da Lazio – ficará fechado, sem público, nas duas próximas partidas como mandante do clube, no Campeonato Italiano, como punição aos cânticos racistas entoados pela torcida. O local ficará fechado nos duelos contra o Cagliari, em 22 de outubro, e a Udinese, em 5 de novembro.

O incidente aconteceu no último domingo, durante a vitória da Lazio por 6 a 1 sobre o Sassuolo. Os cantos discriminatórios foram direcionados a dois jogadores negros do time visitante, Claud Adjapong e Alfred Duncan. Adjapong é nascido em Módena, é filho de ganeses e defendeu a seleção italiana sub-19 e sub-21. Já Duncan possui passagens pela seleção principal de Gana.

Nos últimos anos, a Lazio recebeu diversas multas e punições com fechamento total ou parcial do Estádio Olímpico por causa de incidentes racistas envolvendo membros da sua torcida. Na semana passada, o time venceu o Zulte Waregem, da Bélgica, por 2 a 0 em uma partida válida pela Liga Europa com os portões fechados, devido a uma punição da Uefa por ofensas racistas a um jogador do Sparta Praga no último torneio continental disputado pela equipe, há duas temporadas.

(com Estadão Conteúdo)