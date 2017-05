Lateral Maicon acerta com Avaí após um ano afastado

Parado desde o término da temporada 2015/2016, quando deixou a Roma, o lateral-direito Maicon, que defendeu a seleção seleção brasileira nas Copa de 2010 e 2014, fechou com o Avaí, após 13 anos longe do futebol brasileiro. O jogador de 35 anos estará disponível para a disputa do Campeonato Brasileiro. De volta à Série A em 2017, o clube catarinense está na 18ª colocação, com apenas um ponto em três partidas.

Revelado pelo Cruzeiro em 2001, Maicon se transferiu para a Europa em 2004, jogando no continente até 2016. Passou por Monaco, Inter de Milão, Manchester City e Roma, conquistando cinco Campeonatos Italiano e uma Liga dos Campeões no período.

Agora, para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Avaí terá dois laterais com passagem pela seleção brasileira. Além de Maicon, para a direita, o clube fechou recentemente com Juan, ex-Flamengo, para a lateral esquerda.