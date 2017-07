Não, essa não é a nova camisa da seleção holandesa. É o terceiro uniforme do Liverpool para a temporada 2017/2018. Todo laranja, com detalhes em preto, a camisa lembra muito a usada pela seleção terceira colocada na última Copa do Mundo.

Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Adam Lallana, Simon Mignolet e James Milner usaram a nova roupa do clube no vídeo de lançamento, divulgado nesta segunda-feira. A camisa é mais uma homenagem aos 125 anos do Liverpool.