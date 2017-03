Kopa, lenda da França e do Real Madrid, morre aos 85 anos

RIP Raymond Kopa. The Real Madrid legend, who spent three years at the club between 1956 and 1959, has passed away at the age of 85. – DEP Raymond Kopa. La leyenda madridista, que jugó en el club entre 1956 y 1959, falleció este viernes a los 85 años. – 🏆 3x European Cup 🏆 2x Liga 🏆 1x Latin Cup 🏆 1x Ballon d'Or (1958)

