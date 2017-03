Khedira: ‘Há bons jogadores, mas não muitos melhores que eu’

O volante Sami Khedira, da Juventus, afirmou nesta segunda-feira que pretende se manter em alto nível durante vários anos por considerar que “há muitos bons jogadores, mas não há muitos” que sejam melhores que ele no momento. Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o alemão, de 29 anos, também declarou que pretende conquistar todos os títulos que disputar neste ano.

“No futuro, me vejo viajando. Irei aos Estados Unidos, mas não agora. Quero jogar em alto nível durante muitos anos, me sinto bem fisicamente e mentalmente. Há muitos bons jogadores, mas não há muitos que sejam melhores que eu. Quero ganhar a Liga dos Campeões, quero defender o título da Copa do Mundo com a Alemanha e isto não seria possível se fosse aos EUA ou à China. Além disso, também ganho muito dinheiro na Itália”, disse o alemão.

Khedira confirmou que se sente em plena forma e que as lesões que sofreu no passado não representam nenhum problema atualmente. “Tenho a idade perfeita. Para mim, envelhecer é melhorar.” O jogador ganhou ainda mais destaque no Brasil ao marcar o quinto na goleada de 7 x 1 sobre a seleção brasileira, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

(com EFE)