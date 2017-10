Keno ‘garçom’ garante vitória do Palmeiras em Goiânia

No primeiro jogo sem o técnico Cuca, demitido na última sexta-feira, o Palmeiras voltou a vencer. Com ótima atuação de Keno, que não estava sendo aproveitado nos últimos jogos, a equipe do técnico interino Alberto Valentim saiu neste domingo do Estádio Olímpico, em Goiânia, com a vitória por 3 a 1 em cima do Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vinha de uma derrota e um empate – o estopim para Cuca, campeão brasileiro com o time no ano passado, decretar sua saída.

Os três gols saíram de jogadas orquestradas por Keno. O atacante de 28 anos, titular na primeira escalação de Valentim no comando do Palmeiras, deu as assistências que deixaram os companheiros de frente para a meta do goleiro Marcos. Ele foi o protagonista da jogada do primeiro gol, aos 20 minutos do primeiro tempo, driblando um marcador antes de servir Willian, que recebeu na pequena área e finalizou. Pouco antes de a etapa inicial acabar, Keno, em nova jogada individual, achou um passe cavado entre dois defensores do Atlético-GO encontrando Moisés. Sozinho, o meia chutou à queima-roupa e fez o segundo.

Aos 14 do segundo tempo, quem foi beneficiado pela tarde iluminada de Keno foi Dudu, que também recebeu passe cruzado do atacante para anotar o seu e sacramentar a vitória. O Atlético-GO ainda teve tempo para diminuir em uma cobrança de pênalti. O atacante Walter foi para a cobrança e, de forma ousada, encarou o goleiro Fernando Prass com uma cavadinha bem executada.

O Palmeiras assume a terceira posição, com 47 pontos, um atrás do Santos e a 11 do Corinthians (ambos ainda jogam na rodada). O próximo jogo do time do interino Valentim será contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, na próxima quinta-feira. O Atlético-GO permanece na última colocação do campeonato, com apenas 26 pontos, e a briga para sair da zona de rebaixamento fica cada vez mais longe.