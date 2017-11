Keita é multado em 415.000 euros por usar habilitação falsa

Um dos principais jogadores do RB Leipzig, Naby Keita, nascido na Guiné, foi condenado a pagar uma multa de 415.000 euros (1,5 milhão de reais) por tentar usar uma carteira de habilitação falsa, segundo o jornal Bild nesta terça-feira. O jornal calculou a penalidade baseado no salário do atleta, pois na Alemanha este tipo de multa é proporcional aos vencimentos do acusado.

O tribunal de Leipzig confirmou a punição, mas não especificou o valor, limitando-se a dizer que é uma multa de “seis cifras”. Keita é acusado de tentar obter a carteira de habilitação alemã apresentando uma autorização falsa para dirigir de seu país de origem, e já entrou com recursos para reverter a multa.

O meia de 22 anos foi indicado à Bola de Ouro 2017 e assinou contrato para defender o Liverpool na próxima temporada. Em 2014, o atacante Marco Reus, do Borussia Dortmund, passou por uma situação semelhante, ao ser multado em 540.000 euros (2 milhões de reais) por dirigir sem habilitação mais de uma vez.