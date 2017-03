Kazu, o jogador mais velho a disputar uma partida profissional

Kazuyoshi Miura, conhecido como Kazu, bateu um recorde no último domingo. Após jogar 54 minutos no empate do Yokohama FC por 1 a 1 com o V-Varen Nagasaki, em partida da segunda divisão japonesa, ele se tornou o jogador mais velho a entrar em campo e defender uma equipe profissional. Além disso, ele já era o atleta mais velho a jogar no Japão – ele passou entre os anos de 1986 e 1990 pelo Santos, pelo Palmeiras, pelo Coritiba, pelo Matsubara, pelo CRB e pelo XV de Jaú

Com 50 anos e sete dias, Kazu superou a lenda inglesa Stanley Matthews, que era o detentor do recorde desde 1965, ao entrar em campo aos 50 anos e cinco dias. A marca foi reconhecida pela Fifa que escreveu: “Kazu Miura superou em longevidade a lenda Stanley Matthews, jogando profissionalmente com 50 anos e sete dias”.

No futebol desde os anos 1980 e com início de carreira no Santos, Kazu planeja jogar até os 60 anos. Um dos grandes marcos de sua carreira de mais de 30 anos foi quando se transferiu, por empréstimo, para o Genoa e deu visibilidade ao futebol japonês .Defendendo sua seleção, Miura marcou 55 gols em 89 partidas.

(Com Gazeta Press)