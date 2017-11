Kazim celebra título com tatuagem de taça e ‘4ª força’

O atacante turco Kazim resolveu eternizar em sua pele o heptacampeonato brasileiro do Corinthians. Na tarde desta quinta-feira, o jogador foi a um estúdio de tatuagem na Zona Leste de São Paulo para desenhar em sua perna a taça do torneio com a frase “campeão 2017”.

Abusando de ironia, o carismático jogador também marcou na pele a expressão “quarta força” – uma resposta aos críticos que apontavam o clube campeão paulista e nacional como inferior aos rivais no início da temporada. O registro foi feito na página do próprio estúdio no Instagram, por meio de uma transmissão ao vivo.