Kaká reencontrará Real Madrid em jogo festivo nos EUA

O meia Kaká, do Orlando City, foi um dos convocados para a seleção da Major League Soccer (MLS), divulgada nesta terça-feira pela principal liga de futebol dos Estados Unidos. A equipe enfrentará o Real Madrid no tradicional All-Star Game da competição, no dia 2 de agosto, no estádio Soldier Field, em Chicago.

Kaká foi um dos 11 jogadores escolhidos em votação popular, assim como o meia alemão Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), o atacante espanhol David Villa (New York City), o atacante italiano Sebastian Giovinco (Toronto FC), o goleiro americano Tim Howard (Colorado Rapids), entre outros.

Esta é a terceira vez que Kaká, que estreou pelo Orlando City em 2015, participará do All-Star Game da MLS. No ano passado, o brasileiro atuou na derrota da seleção para o Arsenal por 2 a 1, e, um ano antes, na vitória sobre o Tottenham por 2 a 1.

Agora, o meia brasileiro reencontrará o Real Madrid, clube que defendeu, sem grande sucesso, entre 2009 e 2013.

Outros 11 jogadores foram convocados pelo técnico da equipe, o sérvio Veljko Paunovic, que comanda o Chicago Fire, enquanto o comissário da liga, Don Garber, ainda pôde acrescentar mais dois nomes ao elenco.

All the picks are in. Here's the team heading to the 2017 #MLSAllStar Game pres. by @target! Uma publicação compartilhada por Major League Soccer (@mls) em Jul 18, 2017 às 10:06 PDT

Os 24 convocados para defender a seleção da MLS:.

Goleiros: Stefan Frei (Seattle Sounders) e Tim Howard (Colorado Rapids).

Defensores: DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Greg Garza e Michael Parkhurst (Atlanta United), Hernán Grana e Matt Hedges (FC Dallas), Johan Kappelhof (Chicago Fire), Jelle Van Damme (Los Angeles Galaxy) e Graham Zusi (Sporting Kansas City).

Meias: Kellyn Acosta (FC Dallas), Miguel Almirón (Atlanta United), Michael Bradley (Toronto FC), Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy), Kaká (Orlando City), Dax McCarty e Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), Ignacio Piatti (Montreal Impact) e Diego Valeri (Portland Timbers).

Atacantes: Jozy Altidore e Sebastian Giovinco (Toronto FC), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Nemanja Nikolic (Chicago Fire) e David Villa (New York City).

(com agência EFE)