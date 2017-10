Kaká pede namorada em casamento e anuncia em rede social

O jogador Kaká, de 35 anos, que se despediu do Orlando City no último fim de semana, publicou em seu perfil no Instagram uma foto que indica um pedido de casamento à namorada Carol Dias, de 22 anos. O brasileiro escreveu: “E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele”. Em um dos comentários, direcionado a uma amiga, Kaká disse que a companheira “pediu cinco anos para lhe dar resposta”, ao lado um emoji de anel de diamantes.

O casal está junto desde dezembro do ano passado. Antes de assumir o namoro, Kaká foi casado por nove anos com Carol Celico, com quem tem os filhos Lucca e Isabella.