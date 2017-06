Juventus leva vantagem sobre o Real desde a final de 1998

A derrota por a 1 a 0 na final da Liga dos Campeões de 1998, em Amsterdã, representou um trauma para a Juventus e um renascimento para o Real Madrid. Mas apesar da “maldição” de nunca mais ter vencido a competição (o último título foi em 1996), enquanto o Real engatou mais quatro títulos (2000, 2002, 2014 e 2016), a Juventus levou vantagem nos dez encontros oficiais ocorridos desde então, todos pelo torneio europeu: foram cinco vitórias do time italiano, três do espanhol e dois empates. A equipe de Turim ainda frustrou os esquadrões galáticos, de Ronaldo, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, nos compromissos mais importantes, nos mata-matas de 2003, 2005 e 2015. O confronto histórico, porém, está empatado: oito vitórias para cada time e dois empates.

Relembre, abaixo, os últimos dez jogos entre Real Madrid e Juventus:

06/05/2003 – Real Madrid 2 a 1 Juventus (jogo de ida da semifinal)

O primeiro jogo após a final de 1998 aconteceu na semifinal da edição 2002/2003. No jogo de ida, em Madri, o Real venceu com belos gols de Roberto Carlos e Ronaldo. David Trezeguet descontou para a Juve.

14/05/2003 – Juventus 3 a 1 Real Madrid (jogo de volta da semifinal)

Na partida de volta, em Turim, a Juventus chegou a abrir 3 a 0, com show do checo Pavel Nedved, e no fim Zinedine Zidane descontou. Com o triunfo, a equipe italiana chegou à decisão da Liga, que perderia para o Milan, nos pênaltis.

22/02/2005 – Real Madrid 1 a 0 Juventus (jogo de ida das oitavas de final)

Em Madri, o Real conseguiu uma boa vitória, sem sofrer gols. Buffon levou a melhor sobre Ronaldo e Raúl, mas Iván Helguera marcou o gol espanhol.

09/03/2005 – Juventus 2 a 0 Real Madrid (jogo de volta das oitavas de final)

Na partida de volta, em Turim, a Juventus repetiu o placar no tempo normal, com gol de Trezeguet, de voleio, aos 30 do segundo tempo. O jogo foi para a prorrogação e se encaminhava para uma disputa de pênaltis, até que o uruguaio Zalayeta, aos 11 do segundo tempo da prorrogação, fez o gol do triunfo italiano. Ronaldo foi expulso nesse jogo, em que o Real Madrid tinha Vanderlei Luxemburgo como treinador.

21/10/2008 – Juventus 2 a 1 Real Madrid (fase de grupos)

Os gigantes voltaram a se enfrentar na fase de grupos da edição 2008/2009. Com gols de Alessandro Del Piero e do brasileiro naturalizado italiano Amauri, o time italiano venceu mais uma. O holandês Van Nistelrooy descontou.

05/11/2008 – Real Madrid 0 a 2 Juventus (fase de grupos)

Essa foi a única vitória de um visitante no duelo dos últimos dez jogos. Com dois gols de Del Piero, que saiu ovacionado em pleno Santiago Bernabéu, a Juve venceu em Madri.

23/10/2013 – Real Madrid 2 a 1 Juventus (fase de grupos)

A última vitória do Real Madrid contra a Juventus: com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Real venceu no Santiago Bernabéu.

05/11/2013 – Juventus 2 a 2 Real Madrid (fase de grupos)

No primeiro jogo entre os clubes no Juventus Stadium, empate por 2 a 2. Vidal e Llorente fizeram pelo time italiano, enquanto Cristiano Ronaldo e Bale fizeram pelo time espanhol.

05/05/2015 – Juventus 2 a 1 Real Madrid (jogo de ida da semifinal)

Novamente no Juventus Stadium, Morata, revelado no Real Madrid, e Tevez fizeram os gols que deram a vitória que deu vantagem para que os italianos chegassem na final.

13/05/2015 – Real Madrid 1 a 1 Juventus (jogo de volta da semifinal)

A vaga da Juventus para a final daquele ano veio com gol de Morata, após Cristiano Ronaldo fazer de pênalti 1 a 0 para o Real Madrid.