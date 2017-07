Juventus e Real Madrid chegam a acordo por Danilo, diz jornal

À procura de um substituto para a vaga deixada por Daniel Alves na lateral-direita, a Juventus pode ter escolhido outro brasileiro para a posição. De acordo com o jornal espanhol AS, a equipe italiana colocou Danilo, do Real Madrid, como seu principal alvo para assumir o posto.

Segundo o jornal, a negociação envolvendo as equipes está muito próxima de ser concretizada. As cifras da transação giram em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). Esse valor representa R$ 43 milhões de prejuízo aos espanhóis, que adquiriram o ala do Porto em 2015 por R$ 118 milhões.

Apesar da venda representar uma perda financeira, o clube não vê com maus olhos a negociação do atleta. Além do fato de ser pouco utilizado pelo técnico Zinedine Zidane, o brasileiro não conseguiu demonstrar um futebol convincente nas 17 oportunidades em que entrou em campo como titular na temporada.

Caso a negociação seja mesmo fechada, a Juventus terá à disposição uma dupla de laterais brasileiros, já que o lado esquerdo do campo é ocupado por Alex Sandro. A provável parceria não seria inédita, uma vez que a dupla defendeu o Santos entre 2010 e 2011, e depois foi vendida para o Porto, onde jogou entre 2012 e 2015. Entretanto, a permanência do lateral esquerdo ainda não é uma certeza, já que o jogador despertou o interesse de clubes como Chelsea e PSG.

(Com Gazeta Press)