Juventus acerta contratação de Douglas Costa

A Juventus oficializou nesta terça-feira a contratação do brasileiro Douglas Costa, ex-jogador do Bayern de Munique. Por meio de suas redes sociais, o clube italiano fez uma cobertura completa da chegada do meia ao aeroporto de Turim, com fotos e transmissões ao vivo. A transferência do jogador para o atual campeão italiano já era dada como certa havia alguns dias. De acordo com o clube, Douglas deverá realizar exames médicos nesta quarta-feira.

Douglas era reserva no Bayern e interessava a outros clubes. O Tottenham, da Inglaterra era um dos favoritos, mas a Juventus levou a melhor. De acordo com a imprensa italiana, o clube acertou a chegada de Douglas Costa por um empréstimo no valor de 6 milhões de euros (R$ 22,3 milhões), com prioridade de compra daqui um ano por 40 milhões de euros (R$ 148,6 milhões).

(Com Gazeta Press e EFE)