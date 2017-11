Junior Barranquilla elimina Sport e pega Flamengo na semi

O Junior Barranquilla, da Colômbia, empatou sem gols com o Sport, nesta quinta-feira, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, e garantiu classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, pois havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Recife.

O time colombiano enfrentará agora outro clube brasileiro: o Flamengo, que passou pelo Fluminense com vitória por 1 a 0 no jogo de ida e empate por 3 a 3 na última quarta-feira.

No outro jogo desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o Independiente garantiu sua vaga nas semifinais ao derrotar o Nacional, do Paraguai, por 2 a 0, no estádio Libertadores da América, na região metropolitana de Buenos Aires. Na ida, em Assunção, o time argentino já havia vencido por 4 a 1.

O rival do Independiente será o Libertad, do Paraguai, que na última quarta-feira se garantiu ao empatar sem gols com o Racing, em Buenos Aires, impedindo a realização do “clássico de Avellaneda” na semifinal.