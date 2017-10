Juninho Pernambucano critica ‘bolsominions’ no Twitter

O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo Juninho Pernambucano usou o Twitter nesta terça-feira para criticar os eleitores do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). O ídolo do Vasco da Gama e do Lyon pediu que os “bolsominions”, como são chamados pejorativamente os defensores político, deixassem de segui-lo nas redes sociais.

“Não sabia que bolsominions me seguiam. Por favor não me sigam. Não quero quantidade de seguidores e sim qualidade humana e caráter deles!”, escreveu Juninho durante a madrugada. “Assumo tudo que disse e peço, vaza bolsominion. Te respeito fora de meu Twitter! Apenas.”

Não sabia que bolsominions me seguiam. Por favor não me sigam. Não quero quantidade de seguidores e sim qualidade humana e caráter deles! — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) October 3, 2017

Só pra esclarecer, to tuitando sem sono 33 mil pés. Assumo tudo que disse e peço, vaza bolsominions. Te respeito fora de meu Twitter!Apenas — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) October 3, 2017

Como de costume, os simpatizantes de Bolsonaro responderam em peso e acusaram o ex-atleta de ter sido “preconceituoso”. O debate rapidamente chegou aos trending topics, os assuntos mais comentados, do Twitter.

Já na manhã desta terça-feira, Juninho voltou a se pronunciar. Ele respondeu a Flávio Bolsonaro, filho do deputado, que disse que “escrevendo sem nexo assim vou acabar acreditando que o Juninho é simpatizante da Dilma”. “Não escolhi lados, só não gosto de preconceituosos” rebateu Juninho.

Não escolhi lado, só ñ gosto de preconceituosos! Isso atinge a vida do outro, ñ é direito d ninguém ! — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) October 3, 2017

Flávio Bolsonaro ainda disse que, “como vascaíno”, estava decepcionado com o pré-julgamento do ídolo do clube. Juninho rebateu: “Sou filho de militar patente baixa, aquele sempre humilhado entende. Igualdade moral para mim é tudo.”