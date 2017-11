Júlio César tem aposentadoria confirmada por familiares

O goleiro Júlio César rescindiu seu contrato com o Benfica, que duraria até o final desta temporada, e deve anunciar o fim da carreira em breve. A informação foi divulgada pelo jornal português Record e confirmada através de publicações da esposa e atriz Susana Werner e do filho Cauet em seus respectivos perfis nas redes sociais.

“Será que o guerreiro cansou de jogar? Veremos as cenas do próximo capítulo. Obrigada Benfica! Obrigada presidente. Boa sorte aos benfiquistas. Amamos vosso clube e vossa cidade, nem preciso dizer o quanto fomos amados aqui”, escreveu a esposa do jogador, já em tom de despedida do time português.

“O caminho acaba aqui, foi um prazer te ver jogar. Muitos títulos conquistados, você não vai deixar de ser um ídolo, parabéns. Te amo pai”, publicou Cauet, confirmando o final da carreira de seu pai no futebol.

Aos 38 anos, Júlio César está há quatro temporadas no Benfica, das quais nas últimas duas tem ficado apenas como opção no banco de reservas. Revelado pelo Flamengo em 1997, foi vendido à Inter de Milão em 2005, onde viveu seus melhores momentos da carreira, sendo inclusive eleito como segundo melhor goleiro do mundo em 2010. Titular absoluto da seleção brasileira por um bom tempo, também teve passagens pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra, e pelo futebol dos EUA antes de se transferir ao time português.