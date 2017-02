José Mourinho quer convencer Neymar a ir para o Manchester United

Depois de ver Gabriel Jesus escolher o Manchester City em vez do Manchester United, o treinador José Mourinho quer contratar Neymar, de acordo com o jornal catalão Sport. O técnico tentaria levar o brasileiro após o término da temporada e, segundo o jornal, já teria se feito contato para tentar convencê-lo a mudar de equipe.

Um dos argumentos de Mourinho seria que Neymar precisa dar um salto em sua carreira e o United seria o time ideal para isso, já que seria a estrela maior da equipe, ao contrário do que acontece no Barcelona, que tem grandes nomes, além de Lionel Messi, o principal.

Mourinho teria dito aos dirigentes do United e a pessoas próximas que Neymar seria a peça perfeita para reforçar o sistema ofensivo do time, que marcou 38 gols no Campeonato Inglês e é o pior ataque entre as primeiras sete equipes da Premier League.

Outro fator que poderia ajudar a convencer Neymar são os problemas jurídicos que ele enfrenta na Espanha. Recentemente, foi confirmado que Neymar deve passar por um julgamento. O promotor do caso pediu dois anos de prisão.

Nesta temporada, Neymar mudou o seu estilo e tem feito muitas assistências: em 30 partidas disputadas em 2016/17, marcou dez gols e fez 19 assistências. Na última temporada, marcou 31 gols e fez 27 assistências em 49 partidas.

(Com Gazeta Press)