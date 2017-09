Jornalista inglês vê xenofobia brasileira e rasga jornal ao vivo

O jornalista inglês Tim Vickery, que vive há 23 anos no Brasil, revoltou-se com a atitude de alguns jogadores brasileiros nas partidas desta quarta-feira. Durante participação no programa Redação Sportv, o correspondente da BBC debatia sobre as eliminações dos clubes brasileiros na Copa Sul-americana e na Copa Libertadores e, ao citar uma frase de Wellington Paulista, da Chapecoense, disse sentir que há xenofobia no país.

“Eu adoro estar aqui, mas tenho de ser sincero: tem um pouco de xenofobia na alma brasileira”, disse, antes de pegar um jornal, como se estivesse lendo à declaração do jogador. “Wellington Paulista disse ‘Colocam um juiz da Bolívia, sei lá de onde, (era peruano), para complicar um jogo e acabar com nosso sonho’. Isso é xenofobia.” Em tom crítico, mas bem- humorado, Vickery ainda rasgou o jornal que levava a frase do brasileiro.

Ao longo do programa, os jornalistas presentes discutiram sobre a conduta dos atletas brasileiros em competições internacionais. Em discurso semelhante ao de Tim Vickery, o apresentador André Rizek considerou que “nós brasileiros temos uma preconceito com nossos colegas sul-americanos. Dissemos que os argentinos e uruguaios são desleais, mas não nos olhamos no espelho”, disse, citando a cusparada de Bruno Henrique, do Santos, em um adversário do Barcelona de Guayaquil.

A declaração de Tim Vickery sobre xenofobia causou grande repercussão nas redes sociais. No Twitter, o jornalista rebateu alguns seguidores que o acusaram de ter ódio contra os brasileiros. “Tenho tanto ódio que minha mulher é brasileira, as minhas enteadas são brasileiras, o cachorro…” Ao ouvir a brincadeira “prove que o cachorro é brasileiro”, Tim esbanjou seu humor britânico: “Ele não desiste nunca.”

Por fim, respondeu aos seguidores que comentaram sobre o preconceito contra estrangeiros na Europa. “Na minha insignificância, ofereço uma crítica à xenofobia local – e reconheço que o nacionalismo no país onde nasci é bem mais perigoso!”

tenho tanto odio que a minha mulher e' brasileira, as minhas enteadas sao brasileiras, o cachorro….. https://t.co/jkxuSKvN1d — Tim Vickery (@Tim_Vickery) September 21, 2017