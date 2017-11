Jornal revela drama de meia do Arsenal que quase perdeu o pé

O talentoso meio-campista espanhol Santi Cazorla segue afastado do Arsenal por lesão. E, como mostra uma reportagem do diário Marca, seus problemas de saúde foram gravíssimos: o jogador de 32 anos quase teve de amputar o pé por causa de uma infecção no tornozelo lesionado. Uma imagem chocante da cicatriz do meia com a chamada “O Calvário de Cazorla” estampa a capa do diário esportivo espanhol nesta sexta-feira.

O drama de Cazorla começou em 2013, em um amistoso da seleção espanhola contra a chilena. Ele deixou o jogo com uma fissura no tornozelo, que nunca mais foi o mesmo. “Aguentava melhor o primeiro tempo dos jogos, mas depois do intervalo, quando o corpo esfriava, me vinham as lágrimas”, contou. Ele jogou até outubro do ano passado, mas sempre com dores no tornozelo e no joelho.

Passou por oito cirurgias e, numa delas, descobriu uma infecção que o fez perder oito centímetros do tendão de Aquiles. “O médico me disse que se eu voltasse a caminhar pelo jardim com meu filho, já deveria me dar por satisfeito”, contou, em uma clínica de Salamanca, onde realiza seu tratamento, longe da família, que segue em Londres.

Cazorla teve de fazer um enxerto no tornozelo – e retirou uma parte do antebraço, onde havia uma tatuagem do nome de sua filha, India. Uma parte do desenho ficou no braço e outro no pé. “Hoje a tatuagem tem mais significado do que nunca.” Ele agradeceu aos colegas de seleção espanhola pelo apoio. “Agora sei quem é quem. Quase diariamente recebo mensagens de Iniesta, David Silva e David Villa…”

Passado o susto, Cazorla já se permite sonhar em voltar a jogar em alto nível. Está em fase final de fisioterapia e planeja voltar a atuar pelo Arsenal em janeiro de 2018. “Não darei este prazer a quem não quer mais me ver jogar. Voltarei”, é a mensagem de descrição de seu WhatsApp, segundo o Marca.