Jornal: Neymar já avisou colegas do Barça que irá para o PSG

O jornal francês Le Parisien informou nesta sexta-feira que o atacante Neymar já revelou a companheiros de Barcelona o seu desejo de se transferir ao Paris Saint-Germain. O brasileiro está em pré-temporada com o clube catalão nos Estados Unidos e, segundo a publicação, alguns colegas e dirigentes já estão conformados com a provável saída.

A compra de um jogador com cifras exorbitantes é um sonho dos parisienses, desde que foram adquiridos por um fundo de investimentos do Catar. A multa rescisória de Neymar gira em torno dos 222 milhões de euros (809 milhões de reais). Nos últimos dias, segundo o jornal, ficou clara a vontade dos representantes do brasileiro para que a saída seja concretizada.

O diário espanhol Marca, por sua vez, informou que os “pesos-pesados” do elenco do Barcelona estariam tentando convencer Neymar a permanecer no clube. Os jogadores, apesar da consciência de que a decisão cabe somente ao atacante e seu staff, argumentam sobre a grandeza da equipe espanhola, os benefícios que ela continuará trazendo caso escolha continuar e a importância de tê-lo no vestiário.

Neymar não se pronunciou sobre a proposta e, em sua última aparição nas redes sociais, postou uma imagem enigmática, na qual aparece pensativo: