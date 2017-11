Jornal diz que Itália pode substituir Peru na Copa de 2018

A exclusão de uma das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2018, há uma semana do sorteio que definirá os grupos, parece algo improvável. Mas o jornal peruano Liberal trouxe uma informação de que a seleção sul-americana pode ficar fora do mundial, abrindo vaga para outro time. O político peruano Paloma Noceda apresentou um projeto de lei que faria a Federação Peruana de Futebol, que comanda o esporte no país, ser subordinada ao governo local, o que é proibido pela Fifa. Isso poderia tirar o time peruano do Mundial.

A exclusão do time peruano abriria a vaga para outra seleção. Sabendo da informação, o jornal italiano Corriere Dello Sport viu uma possibilidade de a Itália disputar o torneio. De acordo com o artigo 7 do regulamento da Copa, “se uma associação (das 32 classificadas) se retira ou é excluída da competição, o Comitê Organizador da Fifa decidirá sobre o assunto e tomará as medidas que considere necessárias. O comitê pode, por decisão própria, decidir substituir a seleção em questão por outra associação”.