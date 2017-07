John Terry é anunciado pelo Aston Villa

O mistério sobre o qual seria o clube do zagueiro John Terry nesta temporada foi encerrado nesta segunda-feira. O defensor, que declarou que deixaria o Chelsea ao final da última temporada, foi oficialmente anunciado pelo Aston Villa, também da Inglaterra.

Após 22 anos no clube londrino, o zagueiro, que é considerado um dos maiores ídolos da história da equipe, não chegou a um acordo para renovação de contrato e revelou que sairia no meio do ano. A grande dúvida, no entanto, era se Terry iria se aposentar e exercer alguma função fora do campo ou atuar por alguma outra instituição.

A resposta veio nesta segunda, quando o clube sediado na cidade de Birmingham oficializou a chegada do atleta de 36 anos com contrato válido por uma temporada. Acostumado a disputar a conquista do Campeonato Inglês, o defensor terá uma missão bem diferente: fazer o Aston Villa retornar à primeira divisão.

E o jogador se mostrou motivado. Em vídeo divulgado pelas redes sociais de sua nova equipe, Terry revelou admiração antiga ao novo clube. “Estou muito feliz. Trata-se de um clube que admiro há muitos anos, as instalações são fantásticas e o Villa Park é um dos estádios mais belos de Inglaterra”, admitiu. No Twitter, em um gesto de gratidão e admiração, o Chelsea publicou uma mensagem desejando boa sorte ao ex-capitão.

Wishing John Terry the very best of luck at Aston Villa! 👍 pic.twitter.com/r5RvLe8GfG — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 3, 2017

(Com Gazeta Press)