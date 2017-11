Jogador do futebol inglês ajuda Coreia do Sul a vencer Colômbia

A Coreia do Sul recebeu a Colômbia em amistoso na manhã desta sexta-feira, em Suwon, e venceu por 2 a 1. Os dois gols foram marcados pelo atacante Heung-Min Son, jogador do Tottenham, que disputa o Campeonato Inglês.

Os coreanos chegaram a marcar 2 a 0, com gols do atacante do Tottenham aos 11 do primeiro tempo e aos 16 do segundo. Na Colômbia, destaque foi o zagueiro Cristian Zapata, atualmente no Milan. Ele mostrou segurança defensiva e fez o único gol o time, aos 31 do segundo tempo, ganhando força para ser um dos zagueiros titulares na Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia.

As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira. A seleção da Coreia do Sul jogará contra a Sérvia, enquanto que a Colômbia enfrenta a equipe da China. Os sérvios venceram os chineses por 2 a 0 na manhã desta sexta, na Ásia.